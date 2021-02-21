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Trump, başkanlık görevi sonrası ilk kez topluma konuşacak

Eski ABD Başkanı Donal Trump, Beyaz Sarayı terk etmesinin ardından ilk kez bir konuşma yapacak. Trump'ın Biden'ın af ve sınır politikalarını hedef alması bekleniyor.

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Amerikan siyasetini yakından takip eden The Hill haber sitesinde, "Trump Beyaz Saray'dan ayrıldığından beri ilk kez halka açık bir platformda konuşacak." denildi. 

Trump'ın, bu ay içinde Florida'nın Orlando kentinde Muhafazakar Siyasi Hareket Birliği (CPAC) yıllık buluşma toplantısında konuşacağı belirtilirken, toplantı için kesin tarih belirtilmedi.

Başkanlık sonrası ilk toplu konuşma
Haftalar sonra ilk defa kameralar karşısına çıkacak olan Trump’ın, Demokrat Parti politikaları ve muhafazakar hareketin geleceği hakkında konuşması beklendiği kaydedildi.

Amerikan Muhafazakarlar Birliğinin ev sahipliğinde yapılacak toplantıda konuşması planlan Trump'ın, özellikle Biden'ın af ve sınır politikalarını hedef alması beklendiği vurgulandı.

Donald Trump en son 20 Ocak'ta, ABD'nin Demokrat Başkanı Biden’ın yemin töreni öncesinde Beyaz Saray'dan ayrılırken eşi Melania Trump ile kameraların karşısına geçmiş ve kısa bir veda konuşması yapmıştı.

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