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Pademide borçlu sayısı arttı! Herkes kredilere hücum etti

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel krediler yüzde 40 artarak 867 milyar TL oldu.

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Geçen yıl Türkiye'de milyonlarca kişi nakit ihtiyacı için bankalara koştu. Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel krediler yüzde 40 artarak 867 milyar TL oldu.

Şırnak'ta katlandı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi Aralık raporunu yayınladı. 2020'nin kredi riski fotoğrafını ortaya koyan rapora göre, bireysel kredi kullanan kişi sayısı bir yılda 2.1 milyon artarak 34 milyona ulaştı.
Sözcü'de yer alan habere göre kişi başına düşen ortalama kredi riski ise 6 bin TL artışla 25 bin 484 TL oldu.

Şırnak, %73 ile son 12 ayda bireysel kredi bakiyesi en çok artan il oldu. Bu ili % 69.3 ile Hakkari, % 60.5 ile Muş takip etti. Kişi başına ortalama bireysel kredi (kredi kartı dahil) toplam bakiyesi en yüksek iller ise sırasıyla, Ankara, İzmir, Mersin oldu.

Yapılandırma ve yasal takip süresinin 180 güne çıkarılması etkisiyle takipteki bireysel kredi ve kredi kartı tutarı 16.9 milyar TL'ye geriledi. Batık kredilerinin yüzdürülmesi ile yasal takibe alınan kişilerde 2020'de sınırlı artış oldu. Bireysel kredi ve kart borcundan yasal takipte olan kişi sayısı 3 milyon 471 bin 494'e çıktı.

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