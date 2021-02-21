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Kuş gribinin ilk kez insanlara bulaşan türü görüldü! Korkutan gelişme DSÖ’ye bildirildi

RUSYA’da geçtiğimiz Aralık ayında ilk kez insanlara bulaşan kuş gribinin tespit edildiği duyurulurken, Dünya Sağlık Örgütü'nün bilgilendirildiği belirtildi.

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Dünya genelinde koronavirüs salgını ile mücadele devam ederken, Rusya’da kuş gribi endişesi patlak verdi. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova bugün yaptığı açıklamada, ülkenin güneyinde bir kanatlı hayvan çiftliğinde çalışan 7 işçide kuş gribinin tespit edildiğini duyurdu.

7 kişi izole edildi

Geçtiğimiz Aralık ayında Vektor Araştırma Merkezi uzmanları tarafından kuş gribinin bir alt türü olan A (H5N8) vakası görülen 7 kişinin izole edildiğini ifade eden Popova, “Vektor Araştırma Merkezi uzmanları geçtiğimiz Aralık ayında Rusya'nın güneyindeki bir kanatlı hayvan çiftliğinde çalışan 7 kişide kuş gribinin bir alt türünü tespit etti. Bu kişiler izole edildi. Bu bahsettiğim 7 kişi bugün iyi durumda. Klinik seyirleri de çok hafifti. Aynı zamanda bilim adamlarımız bu virüsün insan vücudundaki tepkilerini inceleyebildiler. Bu kişiler beklenenden daha kısa sürede hastalığı atlattılar” dedi.

“DSÖ'ye bilgi verildi"

Anna Popova görülen vakalardan sonra Dünya Sağlık Örgütü'ne bilgi aktarıldığını ifade ederek, “Dünyanın insanlarda görülen ilk influenza A vakası (H5N8) ile ilgili veriler Dünya Sağlık Örgütü’ne gönderildi. Bu sonuçlar birkaç gün içerisinde test sonuçlarından emin olunmasıyla birlikte hemen gönderildi” dedi.

Popova ayrıca, Vektor Araştırma Merkezi uzmanları virüsün gen dizilimini, influenza virüslerinin ve korona virüsün genomik verilerine açık erişim sağlayan küresel bir bilim girişimi olan GISAID sistemine aktardığını ifade etti. 

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