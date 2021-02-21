Kayseri'de 112'ye kendi intiharının ihbarını yaptı! 10'uncu kattan atlayan kadın öldü
KAYSERİ'de 112'yi arayarak intihar edeceğini söyleyerek 10'uncu kattan atlayan 51 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.Abone ol
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Mimarsinan Şirintepe Mahallesi İlkbahar Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Sevim D., 112’yi arayarak intihar edeceğini söyleyip telefonu kapattı. Adresi tespit edilen kadının evine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin kapıyı açma çalışmaları sırasında Sevim D.’nin apartmanın bahçesinde hareketsiz bir şekilde yattığı belirlendi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Sevim D.’nin hayatını kaybettiği tespit edildi.
Cenaze yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.