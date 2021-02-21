Bakan Soylu'dan Eren Bülbül'le ilgili flaş sözler: Ahdım vardı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül'le ilgili çarpıcı açıklamada bulundu. Soylu, "Benim bir ahdım vardı onu gerçekleştiremedik. Eren'i öldürenleri, Eren'in mezarının başındaki ağaca asmak ahdımdı" ifadelerini kullandı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber'de terörle mücadelede gelinen son noktayı açıkladı. PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül'le ilgili sözleri dikkat çekti.

Bakan Soylu, "Ettiğimiz her intikam yemininde Allah bizi mahcup çıkarmadı. Türkiye bunları yapanların yayına bırakmayacaktır. Benim bir ahdım vardı onu gerçekleştiremedik. Eren'i öldürenleri, Eren'in mezarının başındaki ağaca asmak ahdımdı. Ama olmaz dedik, yakaladık bitirdik. Ve İnönü stadyumunun oradaki evlatlarımızı katledenlerin peşinde gezdik. Onunla yattık onunla kalktık. Onları bitirdik" dedi.

"Verdiğimiz sözü yerine getireceğiz"

Soylu, " Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün" sözleriyle ilgili, "Murat Karayılan'la ilgili ve diğerleriyle ilgili verdiğimiz sözü yerine getireceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Bu güne kadar yapılanlar gibi" dedi.

Eren Bülbül'ün şehit edilmesi

Trabzon'un Maçka ilçesinin Köprüyanı Mahallesi'ndeki Vazelon Manastırı yakınlarında polis ekipleri ile PKK arasında çıkan çatışmanın ardından, PKK'ya bağlı grup erzak almak amacıyla bölgedeki bir eve girdi. Grubu, girdikleri evden erzak çalarken gören Eren Bülbül durumu jandarma ve polislerden oluşan ekibe haber verdi. Bülbül daha sonra PKK'lıların girdiği evi göstermek için güvenlik güçleriyle birlikte giderken, Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte PKK'lıların saldırısı sonucu şehit düştü.