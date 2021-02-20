Gara neden önemli? Bakan Soylu 'terör örgütünün kalbiydi' diyerek anlattı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, Gara bölgesinin PKK için çok önemli olduğunu belirterek; Kandil, Suriye ve Sincar koridorunun geçiş alanının Gara olduğuna dikkat çekti. PKK için hayati öneme sahip bu alanın savunması çok kolay, tepeleri olan bir bölge olduğuna vurgu yaptı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara operasyonunun detaylarını ve bölgenin önemini anlatırken, TSK'nın bu operasyonla PKK'nın kalbini vurduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Salih Nayman'ın sunduğu A Haber canlı yayınında, ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı ve Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür'ün sorularını yanıtladı. İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

21. asrın başıyla Türkiye kendisine bir yol çizdi. 21. asır başıyla dünya bir yönsüzlükle karşı karşıya. Bu ikisi birbiriyle tezat oluşturuyor. Türkiye umut dolu bir yürüyüş yapıyor; büyüyerek, kapasitesini geliştirerek. Dünya tam tersi. Distopya denen bir kavram var. Dünyada kendine ait umutsuzluk, yönsüzlük, karmaşıklık içerisinde. İngiltere AB'den ayrıldı, kendilerine ortak para, anayasa yapacaklardı; hiçbiri başaramadılar. 21. asrın başında Türkiye tüm bunları gördü. Bunu iyi okuyan Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan, millet, siyaset Türkiye'ye yeni bir harita çizdi.

"Türkiye'nin etrafını çevrelemeye çalışıyorlar"

-Geçmişte elde ettiği birikimlerin de üstünde yeni inşalar gerçekleştirerek, yeni hedeflerini kimsenin de anlamasına izin vermeden altyapısını ciddi biçimde geliştirdi. Suriye'deki iç savaşa, Libya'ya, Azerbaycan'a umut oldu. İstedikleri politikaları, anlayışı dünyaya korku, umutsuzluk, vekalet savaşları üzerinden veremeyen Batı Türkiye'nin etrafını çevrelemeye çalışıyor. Türkiye buna müsaade etmiyor. Bugünkü ekonomik büyüklüğümüz Türkiye'nin altyapısının tam karşılığı değil.

-Gezi sürecinden başlayan, umutsuzluk girdabının içerisine bizi de almaya çalışan Batı'nın cereyanlarından kaynaklanan süreçte 10-11 bin dolarlık bir çarkın içerisindeyiz. Bunu ekonomik saldırılarla devam ettirmek istiyorlar. Bunu terör örgütlerini destekleyerek yapmak istiyorlar; kendi kültürümüze, eğitimimize, ahlakımıza uygun olmayan birtakım cereyanların Türkiye'nin içerisine, aile yapımızı, medeniyetimizi, kültür birikimimizi, değerlerimizi bir vesileyle iğdiş etmek için ellerinden gelen bütün gayreti ortaya koymaya çalışıyorlar.

Batı dünyası ile Türkiye arasındaki fark

-Aramızdaki fark şu Batı dünyasıyla: Bizim dinimiz, anlayışımız, geleneğimiz umutsuzluğu reddeder. Ama Batı'nın kendine ait en önemli değerleri ekonomik kazanım, sermayedarların egemenliği, bireyselcilik. Bütün bunlar olduğu için buradaki çatışma yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda kültürel bir çatışma. Türkiye'nin rolü ve misyonu, nasıl 100 yıl önce sömürgeciliğe karşı bir ayak direnişse, bugün de umutsuzluğa karşı bir ayak direniş.

"Merkez olmamızı istemediler"

Türkiye'nin niçin kapasitesi gelişmesin isteniyor? Niçin otomobili olmasın, İHA'sı olmasın, kendi savaş gemisi olmasın? İstanbul Havalimanımızın olmasını da istemediler. Çünkü bizim bir merkez olmamızı istemediler. Almanya, dünyanın başka ülkeleri daha cazip. Oysa Türkiye Amerika ile Rusya'yı dengeleyebilen, Çin'i, Avrupa'yı bir tarafta tutabilen, kendi etrafındaki coğrafyayı da iyi bir şekilde anlayabilen, bütün bunları yakaladıktan sonra ilgi, etki alanlarını dönüştürebilen bir yürüyüşü gerçekleştiriyor.

"Tayyip Erdoğan yakın tarihi iyi okudu"

Nereden Türkiye'yi bozacaklar? Etrafındaki coğrafyadan. Tayyip Erdoğan yakın tarihi iyi okudu, medeniyetimizin hangi tehditlerle karşı karşıya olduğunu gördü, bunlara karşılık hissettirmeden politikalar oluşturdu. Soyut da birçok saldırılarla, manipülasyonlarla karşı karşıyayız. Buna çare üretemeyen bir Batı ile de karşı karşıyayız. Karşı karşıya kaldığımız en ufak bir mesele Türkiye için karamsar bir tablo hanesi olarak oluşturulmaya çalışılıyor. Türkiye'nin aydınları da eski Türkiye anlayışıyla bazen bu kayığa biniyorlar. Ama Türkiye'nin alt gelir grubunun gittikçe yükselerek orta gelir grubuna girdiğini görüyorlar.

-Türkiye devletiyle milletiyle hep bir bütün olup teröre karşı bir bütün olmuştur. Bazen uluslararası sistem Türkiye'nin boğazına çöküp hareket kabiliyetini daraltmıştır. Böyle bir durumda ufkunuz daralıyor, kabiliyet alanınız daralıyor. Emniyet ATAK helikopteri aldı. Bunları görmeden terörle mücadeleyi anlayamayız. Terörle mücadeleyle bir diğer nokta ise halk. Ülkenizin batısını geliştirdiğiniz gibi, doğusunu da geliştirmek durumundasınız. Bu durum terörle mücadele açısından büyük katkı sağlıyor. Doğu ve güney doğunun geri kalmışlık sendromunu ortadan kaldırıyorsunuz. Diyarbakır caddeleri Paris'ten Londra'ya benziyor. Biz böylece istismar alanlarını kapatıyoruz.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayında haritadan terör örgütüne yönelik yapılan operasyonları anlattı: Gara bir geçiş koridorudur. Sözde apollo akademisi buradadır. PKK'nın bütün akademileri bu bölgededir. Bu alan savunulması çok kolay bir alandır. Tepeleri çok olan bir alandır. Türkiye'deki terörist sayısı 300'ün altında. Bunlar kafalarını dahi çıkaramıyorlar. Terörist sayısı son 4 yılda yüzde 88 düştü. Gara'da biz PKK'nın kalbine girdik. Hedefimiz terör örgütünün yuvalarını imha etmektir.

"Gara neyi ifade ediyor?"

"PKK'nın kuruluşu 1978. İlk öldürülen siyasi Edip Bucak. 1979'da PKK 150 kadro elemanıyla beraber Suriye'ye geçti. Neden geçti? Orada kendisini eğitmek, felsefesini tam anlamıyla oturtmak ve ondan sonraki hedeflerini gerçekleştirebilmek için. Ardından, Haftanin, Metina, Hakurk bölgelerine geçtiler. Gara neyi ifade ediyor? Kandil koridoru, Suriye koridoru, Sincar koridoru, bu koridorun geçiş alanı Gara'dır. İkinci özelliğine Gara'nın Sözde Apollo Akademisi buradadır. Sağlık, eğitim, havacılık, hepsi buradaki alandadır. Bu alan savunması çok kolay, tepeleri olan bir alandır. Gara'nın altında bir su var. Oranın ötesi düzlüktür, orada terör örgütü kalamaz. Oradan öte terör örgütünün barınma alanı olmayacak. Bizim bütün hedefimiz orada terör örgütün alanlarını ortadan kaldırabilmektir.

"Kalbe girmişsiniz demektir"

"Gara'da bunu yaptığınız andan itibaren kalbe girmiş gibisinizdir. Bugün TSK'nın yaptığı operasyon tam olarak budur. Bizim o koridoru kapatmamız, eğitim alanlarını bertaraf etmemiz, bütün aktarım merkezlerinin kalbine girmemiz ve düze inmemiz terör örgütün bütün sıkıntısıdır, bugünkü feryadının nedeni de budur.

ABD'nin Gara açıklamasına tepki

-Amerika'nın bu meselenin ilk olduğu zaman yaptığı açıklama, büyük bir devletin yapmaması gereken bir açıklama. 15 Temmuz'da da aynı hatayı yaptılar, ilk açıklamalar ters geldi. Böyle bir açıklama yapılabilir mi? Senin muhattabın, NATO müttefikin Türkiye'dir. Bir terör örgütünün oluşturmaya çalıştığı bir istifham değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız hemen cevabını verdi. Dışişleri'ni çağırdı, fotoğraflar ve videolar gösterilince mesaj hemen gitti. Elbette Avrupa'nın sessizliği ve bu konudaki 'Meseleyi ilk önce izleyelim de sonra değerlendirelim' tavrı da bir tarafa kaydedilmelidir.

"Terörist sayısı son 4 yılda yüzde 88 düştü"

-Türkiye'deki terörist sayısı 300'ün altına indi. Türkiye'de girilmedik alan bırakmadık. Başlarını çıkartamıyorlar. Son 4 yılda terörist sayısı yüzde 88 azaldı. İçeride basmadık yer bırakmadık. Sadece teröristle değil, terörün finansmanıyla da uğraştık. Tamamiyle terörü finanse eden, lojistik destek sağlayan anlayışa da darbe vurduk.

Terör örgütünün çirkin yüzünü açıkladı

-Terör örgütü ahlaksız bir yapıdadır. Terör örgütünün namussuz elebaşı olarak nitelendirdiklerimizin 17-18 yaşındaki çocuklara tecavüz ettiği ve oradan olan çocukları alıp götürüyorlar, onları terörist yapmak için büyütüyorlar. Irak'ın, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıyız. Ama oradan bizi istikrarsızlaştırmak, bölmek-parçalamak için ellerinden gelenleri yapanlara da müsamaha göstermeyiz. Bu alanın hepsini temizlemek milletimizin bize talimatıdır.

Murat Karayılan açıklaması

Sayın Cumhurbaşkanımızın yönettiği Türkiye'de imkansız yoktur. Biz Murat Karayılan ve diğerleriyle ilgili verdiğimiz sözü yerine getireceğiz. Çekin bakalım sayın Cumhurbaşkanını bu sistemin arkasından, bak bakalım bize bir adım attırırlar mı? Üfürürler bizi. Çok büyük bir güçle mücadele ediyoruz.

Yılbaşından beri engellenen terör eylemi sayısı

Geçen yıl 248 terör eylemini engelledik. Yılbaşından bu yana 21 terör eylemini engelledik. Bir taraftan bunu yapıyorsunuz, bir taraftan da terör örgütünün çocuklarımızı kandırmasını önlüyorsunuz. Yılbaşından beri 1 kişi gitti.