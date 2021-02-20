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Görüntüler büyük tepki çekmişti! Meğer gerçek çok başkaymış

İhlas Haber Ajansı

Sosyal medyada yayılan görüntülerde meyvelerin 'meyve suyu yapımı için kepçeyle tesise taşındığı' iddia edildi ve büyük tepki çekti. Valiliğin iddia sonrası yaptığı incelemede işin aslı ortaya çıktı. Portakalların özelliklerine göre tasnif edilerek temiz olanların hayvan yemi olarak değerlendirildiği, çürük ve bozulmuş olanların da biogaz taşımacılık üretim tesislerine ham madde olarak verildiği tespit edildi.

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Popüler bir sosyal medya uygulamasında Adana’da çürümüş meyvelerin meyve suyu olduğu iddia edilen bir video yüklendi. Videonun haber olması üzerine Adana Valiliğine bağlı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Yapılan incelemede videonun çekildiği yerin Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde olduğu tespit edildi. Söz konusu yere incelemeye giden ekipler, çürümüş meyvelerin meyve suyu yapılmadığını belirledi.

Konuyla ilgili Adana Valiliği’nden yapılan açıklama şu şekilde:

“20.02.2021 tarihinde sosyal medyada yayınlanan TİKTOK uygulamasında görüntüleri geçen yerin, Yüreğir ilçesi Havutlu Bahçelievler Mahallesi'nde ıskarta ve döküntü meyvelerin toplandığı yaklaşık 4-5 ton ürünün bulunduğu alan gıda ekiplerimiz tarafından tespit edilmiştir. Yapılan denetim sonucunda narenciye bahçelerinden ıskarta ve döküntü meyvelerin kendileri tarafından veya çiftçiler tarafından söz konusu yere getirildiği ve özelliklerine göre ürünlerin tasnif edilerek temiz olanların hayvan yemi olarak değerlendirildiği, çürük ve bozulmuş olanlarında biogaz taşımacılık üretim tesislerine hammadde olarak verildiği tespit edilmiş olup ürünlerin meyve suyu üretimi için satılmadığı insan salığını tehdit edici bir unsurun bulunmadığı tespit edilmiştir.”

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