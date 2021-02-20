Nuri Sesigüzel eşi Aysel Sesigüzel kimdir kaç çocuğu var?

İbo Show'un bu akşamki konukları arasında yer alan isimlerden biri Nuri Sesigüzel oldu. Güçlü sesi ile yorumu ile beğenilen türkücü 78 yaşında ve aslen Şanlıurfa Halfeti doğumlu. Asıl adı Nuri Kaçtaç olan Nuri Sesigüzel Aysel Sesigüzel ile evli ve Birgi Canberk adında kızı var.Abone ol
İbo Show'a katılan isimlerden biri de usta sanatçı Nuri Sesigüzel oldu. Birçok kişi Nuri Sesigüzel kimdir, kaç yaşında, nereli, eşi kim araştırması yaptı. İşte gerçek adı Nuri Kaçtaç olan Nuri Sesigüzel hakkında merak edilenler...
Nuri Sesigüzel, Aysel Sesigüzel ile evlidir. Birgi Canberk adında kızı vardır.
Sesigüzel, “Evdeyim, beni öldürmüşler galiba ama öyle bir şey yok. Gayet sağlıklıyım. Bu haberler nereden çıktı anlamış değilim. Sevdiklerim üzülmesin gayet iyiyim” şeklinde konuştu.
Nuri Sesigüzel kimdir:
Nuri Sesigüzel, (d. 1943 - Karaotlak, Halfeti, Şanlıurfa) Gerçek adı Nuri Kaçtaş, Ses sanatçısı, sinema oyuncusu.
13 yaşında çok sevdiği Halk müziğine gönül verdi. 14 yaşında saz çalmaya başladı. 1961'de İstanbul Radyosunun açmış olduğu sınavları kazandı ve Radyo sanatçısı olarak profesyonel sanat hayatına başladı. Plak şirketlerinin ilgisini çekince, 300'ü aşkın plak doldurdu. 1963'te sinemaya başladı.
Filmografisi
Bir Yiğit Gurbete Gitse 1977
Deli Deli Tepeli 1975
Bahtı Kara Yarim 1975
Başa Gelen Çekilir 1974
Züleyha 1973
Günahımı Çekeceksin 1970
Kaderin Oyunu 1970
Ham Meyva 1970
Bir Aşk Türküsü 1969
Dost Hançeri 1969
Gelin Ayşem 1969
Kendi Düşen Ağlamaz 1969
Mahallenin Namusu 1969
Mezarımı Taştan Oyun 1969
Tütüncü Kız Emine 1969
Vatan Borcu 1969
Gül Ayşe 1969
Kara Sevda 1968
Yayla Kartalı 1968
Kara Yazım 1968
Yaşamak Haram Oldu 1968
Mezarım Mermerden Olsun 1968
Acı Türkü 1967
Garipler Sokağı 1967
Acı Tutku 1967
Aşkınla Divaneyim 1967
Seher Vakti 1966
Kara Tren 1966
Fabrikanın Şoförü 1966
Geceler Yarim Oldu 1966
Kartal Yavrusu Hamido 1966
Burçak Tarlası 1966
Ağlayan Gözler 1965
Fabrikanın Gülü 1964
Kara Yılan 1963