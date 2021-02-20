BIST 1.560
DOLAR 6,98
EURO 8,46
ALTIN 400,02
HABER /  DÜNYA

İsrail tutuklu vatandaşın serbest bırakılması için Esad rejimine kovid-19 aşısı verdi

Anadolu Ajansı

İsrail hükümeti ve Esad rejimi arasında yaşanan takas ve Kovid-19 aşısı satışının detayları ortaya çıktı. İsrail yönetiminin tutuklanan vatandaşının serbest bırakılması için Esed rejimine Kovid-19 aşısı temin ettiği açıklandı.

Abone ol

İsrail yönetiminin Suriye'nin güneyindeki Kuneytra iline "yanlışlıkla" girdikten sonra tutuklanan vatandaşının serbest bırakılması karşılığında Beşşar Esed rejimine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı temin ettiği bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlerde, İsrail'in esir takası için Rusya'dan Esed rejimine 1,2 milyon dolarlık Sputnik V aşısı satın aldığı belirtildi.

Anlaşma kapsamında İsrail'in Rusya'dan satın aldığı Sputnik V aşılarının doğrudan Şam'a gönderileceği ifade edildi.

Kamuoyundan gizlendi

Başbakan Binyamin Netanyahu ile koalisyon ortağı Savunma Bakanı Benny Gantz'ın 23 Mart'ta yapılacak erken seçim öncesi seçmenin tepkisinden dolayı bu bilgiyi kamuoyundan gizlediği kaydedildi.

Habere ilişkin İsrail makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ile Esed rejimi, bu hafta Rusya'nın ara buluculuğunda esir takası yapmıştı.

Esir takası kapsamında İsrail 2 Suriyeli çobanı, Esed rejimi de "yanlışlıkla" Suriye'ye girdikten sonra tutuklanan İsrailli bir kadını serbest bırakmıştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Kahramanmaraş'ta televizyonda görüp işe başladı aylık 45 bin lira kazanıyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
20 yaşındaki Ayşe Nazlı'nın ormanlık alanda battaniyeye sarılı cesedi bulundu; Boğarak öldürmüş
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
Umut Bulut'a 504'üncü maçının anısına plaket verildi
Devlet Bahçeli: CHP Gara’da yakalandı! HDP zaten oradaydı İP gıyaben keşif yapıyordu
Evlat nöbetindeki baba: Türkiye’nin ve Kürtlerin baş düşmanı HDP ve PKK’dır
Bakan Hulusi Akar'dan TCG Gür denizaltısına ziyaret
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a tazminat davası! 'Gara' tartışmasında tansiyon yükseliyor
Milyonlarca doz gecikti! Joe Biden aşının merkezine gitti
Bakan Adil Karaismailoğlu Çamlıca Kulesi'ni ziyaret etti
Can Dündar, terör örgütü PKK’nın kanalında konuştu
Yorumlar 1 yorum