Kahramanmaraş'ta televizyonda görüp işe başladı aylık 45 bin lira kazanıyor

İlk yıl başarısız oldu ama yılmadı

Taleplerin artmasıyla 2017'de işini büyütmeye karar veren Polat, kentteki elektrik dağıtım şirketinde işçi olarak çalışan eşinin de desteğiyle tesisini 100 metrekarelik bir alana taşıdı. Polat, AA muhabirine, üretime başladığı ilk yıl başarısızlığa uğradığını ancak bunun kendisini yıldırmadığını söyledi.