Türk profesör Uğur Şahin'den aşı fiyatı açıklaması

BioNTech'in yöneticisi Dr. Uğur Şahin, Pfizer ile birlikte üretilen corona virüs aşısı için AB'den yüksek fiyat talep edildiği yönündeki iddiaları reddetti.

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ABD'li ilaç şirketi Prfizer ile birlikte corona virüse karşı mRNA teknolojisi ile aşı üreten Alman BioNTech'in kurucusu ve yöneticisi Dr. Uğur Şahin, Alman basınında yer alan aşı fiyatına ilişkin iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Bild gazetesine konuşan Uğur Şahin, sanayi ülkeleri için geçen temmuz ayında sipariş miktarına göre bir fiyat modeli hazırlandığını söyledi. Şahin, "Sipariş miktarına göre fiyatlar 15 euro (yaklaşık 126 Türk lirası) ile 30 euro (yaklaşık 250 Türk lirası) arasında değişiyordu" dedi.

22 Temmuz'da ABD ile yeni parametreler doğrultusunda bir anlaşma yapıldığını ve aşı için 19,50 dolarlık (yaklaşık 135 Türk lirası) bir fiyat belirlendiğini ifade eden Şahin, "Bu fiyat modeli tüm sanayi ülkelerine teklif edildi" diye konuştu.

Yaklaşık 130 Türk lirası

Alman yayın kuruluşları NDR, WDR ve Süddeutsche Zeitung; BioNTech/Pfizer'ın Avrupa Birliği'nden (AB) geçen haziran ayında bir doz aşı için 54,08 euro (yaklaşık 455 Türk lirası) talep ettiğini ancak tarafların kasım ayında 15,50 euro (yaklaşık 130 Türk lirası) üzerinde anlaştığını öne sürmüştü.

"Yeni teklif hazırlandı"

Fiyatlamada "bir dizi bilinmezin" devreye girdiğini söyleyen Şahin, aşının başlarda sadece küçük miktarlarda klinik deneyler için üretildiğini ve 2 bin doz için 1,5 milyon (yaklaşık 12 buçuk milyon Türk Lirası) euroluk bir fiyatın söz konusu olduğunu söyledi. "Kitlesel üretim için altyapı yoktu. O dönemde üretimin nasıl yapılacağını, mRNA konusundaki klinik deneylerin nasıl sonuçlanacağını, üretim süreçlerinin ve fiyatın nasıl şekilleneceğini bilmiyorduk" dedi. Marburg'daki tesisler gibi büyük üretim tesislerinin o dönemde gündemde olmadığını ifade eden Şahin, "Maliyetlerin nasıl düşeceğini ve ölçeklemenin nasıl yapılacağını belirlediğimizde Pfizer ile birlikte yeni bir teklif hazırladık" açıklamasını yaptı.

300 milyon doz aşı için sipariş vermişti

BioNTech/Pfizer'ın coronav irüs aşısı 21 Aralık'ta AB'de kullanım onayı almıştı. AB Komisyonu sonbaharda 300 milyon doz aşı sipariş etmiş, şubat ayında da ilave 300 milyon doz aşı için sipariş vermişti.