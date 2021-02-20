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İtalyanlar Taylan Antalyalı'yı transfer etmek istiyor

Serie A'da mücadele eden 3 İtalyan kulübünün Galatasaray'dan Taylan Antalyalı ile ilgilendiği iddia edildi.

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Galatasaray orta sahasının önemli isimlerinden Taylan Antalyalı performansıyla dikkat çekerken oyuncu için İtalya'dan transfer iddiası geldi. İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri, Serie A'dan 3 kulübün Taylan Antalyalı için temasta olduğunu öne sürdü. Herhangi bir kulüp ismi verilmezken bu üç takımın ikisinin Avrupa kupalarında mücadele ettiği belirtildi.

Avrupa Şampiyonası'nda Milli Takım'da boy göstermesi beklenen Taylan Antalyalı'nın göstereceği performansa göre hareket edecek olan Galatasaray'ın tecrübeli futbolcudan yüksek bir gelir elde etmeyi hedefliyor.

1 gol atıp 2 de asist yaptı
26 yaşındaki Taylan Antalyalı 2019 yazında Galatasaray'a imza atmıştı. Bu sezon 27 maçta forma giyen Taylan Antalyalı 1 gol atıp 2 de asist yaptı.

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