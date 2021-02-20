Gol düellosunda Kasımpaşa, Karagümrük'ü mağlup etti

Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük'ün karşı karşıya geldiği Haliç derbisinde kazanan taraf 3-2'lik skorla ev sahibi takım oldu. .Abone ol
Süper Lig'in 26. haftası Haliç derbisine sahne oldu. Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Fatih Karagümrük'ü ağırladı.
Karşılaşmanın 16. dakikasında konuk ekip serbest vuruş kazandı. Biglia'nın ceza sahasına ortaladığı topu Enzo Roco ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
6 dakika sonra Kasımpaşa'da korner kullanan Bistrovic'in ortasında Thelin kafayı vurdu ve skora dengeyi getirdi.
İlk yarı 1-1 sonuçlandı.
59. dakikada hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Hodzic ceza sahası içinde topu içeri çevirdi ve Yusuf Erdoğan takımını 2-1 öne geçirdi.
69'da tekrar sahneye çıkan Yusuf Erdoğan farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.
80'de Lucas Castro, Emre Çolak'ın ortasına kafa vuruşu yaptı ve skoru 3-2'ye getirdi.
Mücadeleden mavi-beyazlılar 3-2 galip ayrıldı.
4 maç sonra kazanan Kasımpaşa, puanını 29 yaptı.
Üst üste 2. kez yenilgiye uğrayan Karagümrük 37 puanda kaldı.