BIST 1.560
DOLAR 6,98
EURO 8,46
ALTIN 400,02
HABER /  DÜNYA

Rusya'dan Türkiye’ye ek S-400 sevkiyatına ilişkin açıklama: Ara verilmedi

RUSYA'nın devlet silah ihracat şirketi Rosoboronexport’un Başkanı Aleksandr Miheyev, Türkiye ile ek S-400 sevkiyatına yönelik görüşmelere ara verilmediğini açıkladı.

Abone ol

Rus basınına konuşan Miheyev, Türkiye ile ek S-400 sevkiyatına ilişkin görüşmelere ara verilip verilmediğine ilişkin soruya, "S-400 sevkiyatına ilişkin görüşmelere ara verilmesi gibi bir durum yok" yanıtını verdi

Türkiye, Rusya’dan 4 adet S-400 füze savunma bataryasını 2.5 milyar dolar karşılığında satın almıştı.

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, Türkiye’ye ek S-400 sevkiyatı konusundaki görüşmelerde ileri bir safhada olduklarını, ancak henüz anlaşma imzalamadıklarını belirtmişti.

Dünyada kullanımda olan en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak gösterilen S-400, insanlı ya da insansız her türlü hava aracının yanı sıra hem kruz füzelerini hem de balistik füzeleri imha edebiliyor.

Azami menzili 400 kilometre, ulaşabildiği en yüksek irtifa da 30 kilometre olan bu sistem ayrıca, her hedefe iki füze kilitleyerek, eş zamanlı olarak 80 hedefi vurabiliyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bireysel kredi borcu olanların sayısında rekor: 34 milyon kişiyi geçti Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de kadın cinayeti boğarak öldürdü yakalanan şüphelinin ifadesi kan dondurdu
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
Polis eşinin silahıyla vurulan sağlık çalışanı Sevginur: Zorla alıkoydu, acımadan vurdu
İstanbul kısıtlamaların azalmasına hazır! İl Sağlık Müdürü Memişoğlu açıkladı
Avustralya'da şampiyon Naomi Osaka
CHP’den 'anayasa' raporu! Erdoğan ile ilgili ifadeler çok tartışılacak
Fahrettin Koca'dan kademeli normalleşme açıklaması
Fatura borcu olan şehit aileleri ve engellilerin elektriği 3 ay süreyle kesilemeyecek
Rosier için istenen bonservis bedeli belli oldu
81 ilde yasa dışı bahis ve kumar denetimi: 28 gözaltı
Yorumlar