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Rosier için istenen bonservis bedeli belli oldu

Beşiktaş, Sporting'den kiraladığı Valentin Rosier'in bonservisini almak için Portekiz kulübüyle pazarlık masasına oturdu.

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Sezon başında Valentin Rosier'i kiralık olarak kadrosuna katan Beşiktaş, tecrübeli futbolcudan oldukça memnun kalmıştı. Beşiktaş formasıyla çıktığı 20 maçta 2 gol ve 3 asistlik performans ortaya koyan 24 yaşındaki sağ bekin yapılan önemli çıkışın mimarları arasında yer alması sonrasında harekete geçildi.

Fanatik'in haberine göre; Yetenekli ismi kadrosuna katmak için Sporting'le ilk teması kuran ve 5 milyon Euro'luk geri dönüş alan yönetim, yapılan pazarlıklarda bu miktarı 4 milyon Euro'ya indirmişti. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebi sonrasında bu oyuncuyu kadrosunda tutmayı planlayan Kartal, tüm şartları zorlayacak. Eğer bonservis konusunda ortak noktada buluşulamazsa Fransız futbolcunun 1 yıl daha takımda kiralık olarak tutulması sağlanacak.

Taraftarın ilgisinden memnun
Siyah-Beyazlılar'da; N'Sakala, Mensah, Ghezzal, N'Koudou ve Aboubakar'la aynı dili konuşması sebebiyle takıma kısa sürede adapte olan Fransız futbolcu da kariyerine Beşiktaş'ta devam etmeyi planlıyor. Takım arkadaşlarıyla yakaladığı uyuma ek olarak teknik direktör Sergen Yalçın'ın da güvenini kazanması sebebiyle mutlu olan Rosier, Beşiktaş taraftarının da kendisine olan büyük ilgisinden dolayı oldukça memnun.

Kulüpleri bekliyor
Sporting teknik direktörü Ruben Amorim'le anlaşamadığı için sezon başında kulübünden ayrılıp Beşiktaş'a transfer olan Rosier, genç çalıştırıcının yoluna devam etmesi sonrasında Portekiz'e geri dönmeyi düşünmüyor. Ligde bu sezon 19 maç sonunda 16 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 51 puanla yoluna namağlup lider olarak devam eden Ruben Amorim'le çalışmak istemeyen Rosier, kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

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