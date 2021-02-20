Texas görülmemiş felaketi yaşıyor marketler boşaldı halk temiz su bulamıyor

Son 30 yılın en soğuk günlerini yaşayan ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan milyonlarca insan kış fırtınası nedeniyle ağırlaşan hayat şartlarında mücadele veriyor. Ölümler 40’ı aşmışken hala birçok hane elektrik ve suya ulaşamıyor.

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Teksas eyaletinde hayat şartları ağırlaşmaya devam ederken, yetkilileri en az 14,9 milyon kişinin içme suyu sıkıntısı çektiğini açıkladı.Yetkililer, Teksas nüfusunun neredeyse yarısını oluşturan 14,9 milyon kişinin temiz suya erişiminde sıkıntı yaşadığını açıkladı.

Gıda ve su sıkıntısı devam edecek

Öte yandan, Teksas'ta hava durumunun önümüzdeki 24 saat içinde iyileşmesi bekleniyor. Yetkililer, sakinleri önümüzdeki günlerde yiyecek ve su kıtlığıyla karşı karşıya kalabilecekleri konusunda uyardı.

Dondurucu soğuk kutuplardan

Meteoroloji uzmanlarına göre soğuk hava, Kuzey Kutup Bölgesi’nden gelen güçlü bir yüksek basınç sisteminin sonucu olduğunu ifade etti. Olağan dışı hava koşulları, ABD’nin çoğu kentinde sert kış şartlarının, kutuplardaki soğuk havayı dengeleyen dünyadaki sıcak akıntıların küresel ısınmadan dolayı zayıflaması ve normalde Kuzey Kutup Dairesi içinde tutulan soğuk havanın güneye doğru kaçmasından kaynaklandığı belirtiliyor.

Amerika’nın dördüncü büyük şehri olan Houston’da ise yiyecek, gaz ve erzak için marketlerin önünde uzun kuyruklar var. Bazıları ise tehlikeli hava koşullarından dolayı yollara çıkamıyor. Teksas’taki evler elektrik ısıtmasına sahip ve bu denli soğuk havalar için uygun değil. Ara ara verilen elektrik evleri ısıtmak için etkili olmadığından şöminesi olanlar biraz daha şanslı sayılıyor. Teksas’ın en yoksul sakinleri ise her geçen saat donarak ölme riskiyle karşı karşıya.

Bölgede yaşayan Türkler yaşanan felaketin büyüklüğünü Hürriyet'e anlattı

Onur Atay: Fırtınanın olduğu gece televizyon izlerken bir anda elektrikler kesildi ve birkaç saate geri gelir diyerek çok fazla endişelenmedim. Sonrasında ailem de fırtınanın sesine uyandılar. Klimamız da elektrik gittiğinden dolayı çalışmadı ve sadece birkaç saat içerisinde evin sıcaklığı -4 dereceye kadar düştü. Bütün gece soğuktan uyuyamadık ve güneş doğar doğmaz aile dostlarımız aradık. Yaklaşık 40 dakika uzaklıkta bulunan bir aile dostumuzda elektrik olduğunu öğrenince hemen oraya gittik. 2 günün sonunda orada da elektrikler gitti. Yiyecek almak için markete gittiğimizde çoğunda elektrik yoktu, olanlarda ise gıda stoğu tükenmişti. Soğuk havaların etkisiyle sular dondu ve su kıtlığı yaşanmaya başladı. Yaklaşık 1 hafta geçti ve evimizde hala su yok. Kendimizi üçüncü dünya ülkesinde yaşıyor gibi hissetmeye başladık.