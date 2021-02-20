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Rushar Pekcan: Gelir kaybı ve kira desteği ödemeleri başladı

İhlas Haber Ajansı

 Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ''Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik Şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine başladık.'' açıklamasında bulundu.

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, resmi sosyal medya hesabından esnaf ve sanatkarları ilgilendiren bir paylaşımda bulundu.

Pekcan paylaşımında, "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik Şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine başladık. Hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.

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