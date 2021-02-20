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Son 17 sezonun en iyi Trabzonspor'u

Süper Lig'de deplasmanda Medipol Başakşehir'i tek golle mağlup eden Trabzonspor, son 17 sezondaki en uzun galibiyet serisini yakaladı.

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Trabzonspor aralıksız kazanmaya devam ediyor. Bordo mavili ekip, Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir'i Yusuf Sarı'nın golüyle mağlup etti.

Fırtına, Süper Lig'de teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sırasıyla sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-1, Ankara'da Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi. Beşiktaş deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen Karadeniz ekibi, sahasında Yukatel Denizlispor'u 1-0, dış sahada Yeni Malatyaspor'u 2-0, evinde Gaziantep FK'yı 1-0 ve Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek 7 maçta 21 puan topladı.

Geçen sezonki gibi 6 maçlık bir galibiyet serisini geride bırakan Trabzonspor, son 10 haftada yenilgi yüzü görmedi. (9 galibiyet, 1 beraberlik)

En son 2003-2004 sezonunda 22 ile 32. haftalar arasında 11 maçlık galibiyet serisine ulaşan bordo-mavili takım, Medipol Başakşehir'i devirerek son 17 sezonun en başarılı dönemini yaşıyor.

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