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Erdoğan'dan 'fahiş fiyat' talimatı: Kooperatif marketlerin sayısı artacak

Gıda fiyatlarındaki fahiş artışla ilgili devreye Erdoğan'ın, kurmaylarına "Tarım Kredi'ye ait kooperatif marketler regüle edilecek. Bunların sayısının arttırılması için planlama yapılıyor" dediği öğrenildi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, son günlerde vatandaşı da canından bezdiren sebze ve meyve fiyatlarındaki fahiş artışla ilgili devreye girdi. Yapılan son toplantılarda Erdoğan'ın, "Tarım Kredi'ye ait kooperatif marketler regüle edilecek. Bunların sayısının arttırılması için planlama yapılıyor" dediği öğrenildi. Cumhurbaşkanı'nın ayrıca perakende yasası ile küçük esnaf korunurken, zincir marketler için de düzenleme yapılmasının hedeflendiği bilgisini verdiği öğrenildi.

Zincir marketlere düzenleme

Hürriyet'in haberine göre, AK Parti'de yapılan son toplantılarda kurmaylar, sebze ve meyve fiyatlarındaki artış gündeme geldi. AK Parti kurmaylarının, bu durumun vatandaşı bire bir etkilediğini ifade etmesi üzerine Erdoğan'ın, Tarım Kredi'ye ait kooperatif marketlerin regüle edileceğini ve sayıların arttırılması ile ilgili bir çalışma yapıldığını söylediği belirtildi.

Erdoğan'ın, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın marketlerdeki rekabeti dengelemek için çalışma yaptığını ifade ederek, çoklu zincir marketlerin hem küçük marketleri, hem de vatandaşı etkilediğini söylediği ifade edildi. Erdoğan'ın çoklu zincir marketlerin fiyatlar konusunda belirleyici duruma gelmesinin önüne geçileceğini, ayrıca perakende yasasıyla ilgili çalışmada zincir marketlerde yapılacak düzenleme ile küçük esnafın ve vatandaşın korunacağını belirttiği öğrenildi.

Yeni Anayasa çalışmaları

Toplantılarda Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarına Anayasa çalışmasının iyi anlatılması yönünde talimat verdi. Yeni anayasanın "sivil" ve "devrim" niteliğinde olacağına vurgu yapan Erdoğan'ın önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmaların seyrine göre hareket edileceği konusunda değerlendirmeler yaptığı belirtildi. Kongrelerle ilgili son durumun da gündeme geldiği toplantılarda, AK Parti'nin 7'nci Olağan Büyük Kongresi'nin nisan ayında yapılmasının planlandığı ifade edildi.

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