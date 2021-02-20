Ahmet Ağaoğlu'ndan Başakşehir ve Kağan açıklaması

Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor'un Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup ettiği maç sonrası başkan Ahmet Ağaoğlu açıklamalar yaptı.

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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Kazanma alışkanlığı diye sürekli olarak hocanın tekrarladığı bir şey vardı, takım o alışkanlığı çok şükür edindi." dedi.

Süper Lig'de deplasmanda Medipol Başakşehir'i 1-0 yendikleri maçın ardından basın mensuplarına konuşan Ağaoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yükselen bir grafikleri olduğunu söyledi.

Abdullah Avcı'nın gelişiyle Galatasaray dışında hiçbir maçı kaybetmediklerini hatırlatan Ağaoğlu, "Kazanma alışkanlığı diye sürekli olarak hocanın tekrarladığı bir şey vardı, takım o alışkanlığı çok şükür edindi. Bugün pek pozisyon zenginliği olmayan bir maçtı. Her iki takımda dengede oynamaya çalıştı, dengeli oynadı. Maçın sonuna doğru Yusuf'un inanılmaz deparı, bireysel çabası skoru ve skorla birlikte 3 puanı getirdi. Hoca gibi ben de puanları saymıyorum sadece dördüncüyüz onu biliyorum. Hoca maç maç bakıyoruz dedi, hepimiz maç maç bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yenilmezlik ya da galibiyet serilerinin fazla bir şey ifade etmediğini dile getiren Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Şimdi önümüzde Fenerbahçe maçı var. Bütün gücümüzle Fenerbahçe maçına motive olacağız. Takımda çok ciddi eksiklikler var ama aynı oranda Başakşehir'deki eksikleri de göz ardı etmememiz lazım. Zaten bu beklenen bir şeydi. Hem bu Kovid-19 süreci hem de sıkıştırılmış lig ve sezona geç başlanması, neredeyse 3-4 günde bir maç oynanması bu oyuncuların fizik gücünü ve dayanıklılığını çok ciddi şekilde etkiliyor. Önümüzdeki kalan maçlarda da bu veya buna benzer durumlarla karşılaşabiliriz. Bir taraftan da benim mutlu olduğum şey bu kadar sakatlığın ardından genç oyuncuların şans bulması. İşte bugün Kağan, herkes 18 yaşında diyor ama bana göre Kağan henüz 17 yaşında. Lise son sınıf öğrencisi. Kendisinden çok şey beklediğimiz bir oyuncumuz. İşte bu tür maçlarda genç oyuncular şans buluyor. Bu işin sevindirici bir tarafı da o. Bana göre mükemmel oynadı ve yanılmıyorsam uzatmalarda mutlak bir pozisyonu ayağıyla çıkardı. Atakan girdi, solda Faruk Can oynadı. En azından bu genç oyuncularımızın bu tür maçlarda kadroda kendilerine yer bulması, maç tecrübesi edinmesi, maç stresini üzerlerinden atmaları açısından da baktığınız zaman olayın olumlu olarak değerlendireceğimiz tarafı da o."

Şu an kaç puanda olduklarını dahi takip etmediğini ve sadece önlerindeki maça motive olduklarını vurgulayan Ağaoğlu, "Şampiyonluk ve benzeri şeyleri söylemek için çok erken. Şampiyonluk mücadelesi veren takımlar var. Trabzonspor'da doğal olarak bu yarışın içinde olan ve olması gereken bir takım ama şimdiden kalkıp şampiyonluk falan derseniz cevap vermek bile doğru olmaz. Biz şu anda önümüze bakıyoruz. Önümüzdeki maça bakıyoruz. Lig bittiği zaman kimin nerede bitireceğini, yolların bizi nereye götüreceğini hep beraber göreceğiz. Önümüzde Fenerbahçe maçı var, daha sonra Kasımpaşa maçı var." değerlendirmesinde bulundu.

"İnanmışlığı açık ve net olarak görebiliyorsunuz"

Ahmet Ağaoğlu, takımda çok önemli bir inanmışlık bulunduğunu belirtti. Abdullah Avcı'nın takıma katılmasıyla verdiği katkının çok net görüldüğüne dikkati çeken Ağaoğlu, "Futbol bilgisi sıradan olan bir insan dahi çok rahat bu yorumu yapabilir. Lütfen sadece oyun olarak değerlendirmeyin takımdaki değişikliği. Piskolojik olarak, inanmışlık olarak çıktığı her maça biz bu maçı kazanırız, kazanacağız düşüncesiyle çıkan o düşünceyle de oynayan bir takım var. Bunu 31-32 yaşındaki Nwakaeme'den tutun da 17 yaşındaki Kağan'a kadar baktığınız zaman inanmışlığı açık ve net olarak görebiliyorsunuz." diye konuştu.

Müsabakaların seyirciye açılmasına ilişkin bir soru üzerine ise Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Ligin çok önemli bir bölümünün seyircisiz oynandığı yerde nisan ayından sonra seyircili oynanması rekabet açısından baktığımızda çok doğru olmaz. Aşı konusunda Türkiye genelinde baktığınız zaman sinemalar, tiyatrolar, konser salonları, kafeler, restaurantlar, kahvehaneler kapalı. Türk insanın şu anda tek eğlencesi futbol maçları. Sıkıştırılmış takvim dolayısıyla da haftada hemen hemen 1 gün, 1 naklen maç yayınlanıyor. Tek eğlence bu ve bu eğlencenin en önemli aktörü futbolcular. Aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağıya baktığınız zaman 5 bin aşıya tekabül ediyor, yani 100 takım üzerinden gidersek 5 bin aşıya tekabül ediyor. Bu aşılanmaya tabii ki saygı duyuyorum hiçbir şekilde kimse bunu serzeniş olarak değerlendirmesin. Öncelik sağlık çalışanlarımız, güvenlik güçlerimiz ve 60 yaş üstü vatandaşlar ki bende giriyorum oraya, bunlar tabi önceliklerimiz. Bir şekilde 5 bin aşı temin edilebilirdi. Takımımızda 13 oyuncu Kovid-19 dolayısıyla 2-3 hafta ayrı kalacak. Az önce söylediğim tek eğlencenin en önemli aktörleri bu oyuncular. Bundan çok ciddi sıkıntı yaşadık. Bu sürece geldiğimiz yerde ben daha takım içerisinde bu sıkıntıyı, bu virüsü kontrol altına alabilmiş değilim. Bu sezonun böyle bitmesi spor kamuoyunun da federasyon başkanımız Nihat Özdemir'i bu doğrultuda baskı altına almaması daha sağlıklı olur."

Fenerbahçe maçının, Medipol Başakşehir ve Gaziantep müsabakalarından farklı olmayacağını da ifade eden Ağaoğlu, "Bizim için değişen bir şey yok. Başakşehir maçının önemi, zorluk derecesi neyse Fenerbahçe'nin de aynı. Gaziantep'in de aynıydı. Trabzonspor her maçı aynı ciddiyet ve düzenle oynuyor, aynı mücadeleyi ortaya koyuyor. Fenerbahçe maçında da farklı bir şey olacağını sanmıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.