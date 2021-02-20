James Jeffrey'den '15 Temmuz' açıklaması: Darbe girişimini Gülen'ciler gerçekleştirdi, ancak...

ABD eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, "15 Temmuz darbe girişimini Gülen'ciler gerçekleştirdi, ancak ABD'nin Fethullah Gülen'le hiçbir bağlantısı yok." açıklaması yaptı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ABD’yi 15 Temmuz Darbe Girişimi’nde rol oynamakla suçlayan açıklamalarına yanıt veren ABD eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söylerken, "15 Temmuz darbe girişimini Gülen'ciler gerçekleştirdi, ancak ABD'nin Fethullah Gülen'le hiçbir bağlantısı yok" dedi.

'Gara' açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Gara ilgili ilk açıklamasında "Eğer Türk sivillerin PKK tarafından öldürüldüğü hakkındaki haberler doğrulanırsa, bu yapılanı olabilecek en sert şekilde kınıyoruz” ifadeleri Washington-Ankara hattındaki tansiyonu yükseltti.

Jeffrey, T24’e yaptığı değerlendirmelerde ABD Dışişleri Bakanlığı’nın konuyla ilgili ilk açıklamasına sert tepki gösterdi. “Eğer” ifadelerini içeren açıklamayı “aptalca” diye nitelendiren Jeffrey, bu ifadelerin kullanılmasını yeni dışişleri ekibinin tecrübesizliğine bağladı.

YPG ile işbirliği

"ABD'nin SDG ile iş birliğinde amacı Türkiye’ye karşı bir güç yaratmak değil" diyen Jeffrey, "Suriye’nin kuzeydoğusunda ve Al-Tanf’ta ABD’nin askeri varlığı devam edecek" açıklaması yaptı.