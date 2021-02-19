Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (19 Şubat 2021)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 27.903'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 638'i semptomatik olmak üzere 7 bin 419 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 624 bin 19'a yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 82 kişi daha hayatını kaybetti.

Bugünkü iyileşen sayısı 7 bini geçti

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 7 bin 498 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 511 bin 548'e yükseldi. Toplam test sayısı 32 milyon 98 bin 166'ya yükselirken, ağır hasta sayısı bin 185 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,6 oldu.