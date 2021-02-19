BIST 1.560
DOLAR 6,96
EURO 8,45
ALTIN 398,93
HABER /  SAĞLIK
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cuma Şok’ta

Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (19 Şubat 2021)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 27.903'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 638'i semptomatik olmak üzere 7 bin 419 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 624 bin 19'a yükseldi.

Abone ol

Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 82 kişi daha hayatını kaybetti.

Bugünkü iyileşen sayısı 7 bini geçti
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 7 bin 498 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 511 bin 548'e yükseldi. Toplam test sayısı 32 milyon 98 bin 166'ya yükselirken, ağır hasta sayısı bin 185 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,6 oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Türk ve Yunan heyetleri NATO Karargahı'nda bir araya geldi
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
Ortalama yaşam süresi koronavirüs nedeniyle 1 yıl kısaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oynanan oyunları takip ediyoruz
2021'de dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimi Türk Lirası oldu
DHMİ'den havacılık sektörüne kira desteği
Fahrettin Koca'dan önemli aşı açıklaması
Doları olanlara flaş uyarı! Uyanık olun dolarınıza sahip çıkın bu işin sonu çok kötü
TC kimlik numarasını ezberleme şekli zeka türünüzü gösteriyor siz hangi zekaya sahipsiniz
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim kararı! 1 Martta tüm meslek liselerinde başlıyor
Yorumlar 6 yorum