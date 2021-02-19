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ABD'de iki kadın koronavirüs aşısı olmak için yaşlı kılığına girdi

ABD'nin Florida eyaletinde iki kadın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmak için hastaneye yaşlı gibi giyinerek gittiği ortaya çıktı. 34 ve 44 yaşlarında olduğu belirlenen kadınların ilk doz aşıyı oldukları, hastaneye ikinci doz aşıyı olmak için gittikleri belirlendi.

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ABD'nin Florida eyaletinde bulunan sağlık yetkililerinin aktardığına göre; aşı önceliğinin 65 yaş üstü kişilere verildiği Florida'da iki kadının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olabilmek için yaşlı gibi giyinerek hastaneye gittiği bildirildi. Hastane görevlileri tarafından fark edilen kadınların ikinci doz aşıyı yaptırmak için böyle bir girişimde bulunduğu belirtildi.

Florida Sağlık Departmanı Müdürü Dr. Raul Pino, perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, "İkinci kez aşı olmak için nine gibi giyinmiş iki genç kadının hastaneye geldiğini fark ettik. İki kadının da ilk doz aşılarını yaptırdıklarını belirledik. İlk seferinde nasıl kaçtıklarını bilmiyoruz" açıklamasında bulundu. Dr. Pino, bölgedeki aşı kampanyasına yönelik kötü niyetli eylemleri engellemek için aşı merkezlerindeki güvenlik önlemlerinin artırıldığını belirtti. (Sputnik)

Emniyet güçlerinin yaptığı açıklamaya göre; aşı olmaya gelen iki kadın, 44 yaşındaki Olga Ramirez ve 34 yaşındaki Martha Vivian Monroy'du. Bölge şerifi, iki kadın hakkında cezai işlem uygulanmadığı bilgisini paylaştı.

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