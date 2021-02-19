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Kerç Boğazı'nda Türk şirketine ait geminin mürettebatı gıdadan zehirlendi 1 Türk öldü

Rusya'nın güneyindeki Kerç Boğazı'nda Türk şirketine ait gemide mürettebatı zehirlendi. Olayda bir Türk vatandaşı hayatını kaybetti. 

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Kerç Boğazı açıklarındaki Türk şirketine ait Panama bayraklı "April" adlı gemideki 8 kişilik mürettebattan 5 kişi gıdadan zehirlendi.

Zehirlenen mürettebat arasında bir Türk vatandaşının hayatını kaybettiği bilgisi verilirken olay yerine ekiplerin sevk edildiği kaydedildi.

Geminin Kerç Boğazı'ndaki "Kavkaz" limanına fırtına nedeniyle yanaşamadığı aktarıldı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği yetkililerinin de konuyla ilgili Rus yetkililerle temas halinde olduğu belirtildi. 

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