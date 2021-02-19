10 bin tonluk yüzer havuz TSK’nın hizmetine girdi Akdeniz ve Ege kıyılarındaki en büyüğü

Türkiye’nin Akdeniz ve Ege kıyılarındaki en büyük havuzlama kapasitesine sahip yüzer havuzu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesinin katıldığı törenle hizmete alındı.

Abone ol

10 bin tonluk yüzer havuz, Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile diğer yetkililerin katıldığı İzmir Tersanesi Komutanlığındaki törenle hizmete girdi.

Milli Savunma Bakanı Akar, törendeki konuşmasında, son dönemde yaşanan gelişmeler dikkate alındığında yerli ve milli savunma sanayinin öneminin daha da ortaya çıktığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin etki ve ilgi alanının her geçen gün genişlediğini, Türkiye’nin uluslararası alanda bir özne haline geldiğini ifade eden Akar, "Fedakar ve kahraman ordumuzu yüksek teknoloji ürünü yerli ve milli silah sistemleriyle buluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu gayretlerimizin meyvelerini de toplamaya başladık." diye konuştu.

Geçmişte Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan piyade tüfeğinin dahi yurt dışından tedarik edildiğini belirten Akar, şunları söyledi:

"Artık milli piyade tüfeklerimizi, kendi savaş gemilerimizi, fırkateynlerimizi, İHA’larımızı, SİHA’larımızı, Fırtına obüslerimizi, ÇNRA’larımızı, ATAK helikopterlerimizi, akıllı hassas mühimmatımızı tasarlayıp inşa, imal ve ihraç seviyesine gelmiş bulunuyoruz. Bugün Silahlı Kuvvelerimiz, yerli ve milli imkanlarla üretilen harp silah, araç, gereç ve mühimmatı etkin bir şekilde kullanarak sahada büyük başarılar elde etmiştir ve etmektedir. Türk yapımı silah sistemlerinin etkinliği, yakın zamanda Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz topraklarını işgalden kurtarma mücadelesinde de en açık şekilde görülmüştür."

Kamu, özel sektör iş birliğinin güzel ve başarılı bir örneği”

Türkiye’nin Akdeniz ve Ege kıyılarındaki en büyük havuzlama kapasitesine sahip yüzer havuzun hizmete alınmasıyla gemi inşa alanındaki çalışmaların ve kapasitenin bir adım daha ileriye taşındığını vurgulayan Akar, yüzer havuzun önemli katkılarda bulunacağına yönelik inancını dile getirdi.

Tüm bu başarıların kamu, vakıf şirketleri, özel sektör ve üniversitelerin ciddiyet, samimiyet, diyalog ve koordinasyon içinde çalışmasıyla elde edildiğini ifade eden Akar, "Hizmete giren yüzer havuz, kamu-özel sektör iş birliğinin güzel ve başarılı bir örneğidir." dedi.

İnsan kaynağına, potansiyele ve savunma sanayi firmalarına yönelik duydukları güvene işaret eden Akar, şöyle devam etti:

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin karada, denizde, havada, yurt içinde ve sınır ötesinde, dünyanın çeşitli coğrafyalarında üstlendiği görevleri başarıyla yerine getirmesinde yerli ve milli savunma sanayimizin güçlenmesi için çalışan iş adamlarımızın, sanayicilerimizin, mühendislerimizin işçilerimizin de büyük payı var. Bu çalışmaların artarak devam etmesini bekliyoruz. Şanlı Türk ordusunun etkin, caydırıcı ve saygın niteliklerini artıran bu projelerin hayata geçirilmesinde, başarıyla yürütülmesinde emeği geçerleri kutluyorum. Söz konusu projeye katkı sağlayan ASFAT ile HAT-SAN tersanesinin çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, yerli ve milli savunma sanayimizin gelişmesindeki kararlı tutumu, liderliği, teşvik ve destekleri için Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum."

Akar, sözlerinin sonunda her türlü zorlu iklim ve arazi şartlarında, görevlerini başarıyla yerine Mehmetçiğe başarılı, kazasız, belasız görevler temennisinde bulundu.

Konuşmasının ardından Akar, Havuz Hizmete Giriş Belgesi’ni Havuz Komutanı Deniz Yarbay Özgür İkiz’e verdi. Yarbay İkiz’in belgeyi ant içerek teslim almasının ardından Akar ve komutanlar beraberindekilerle kurdeleyi keserek havuzu hizmete aldı.

Yarı fiyat, yarı zaman

Törenin ardından Akar ve komutanlar, havuzu gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Beklenen maliyetin yaklaşık yarı fiyatına ve belirlenen sürenin çok öncesinde hizmete alınan yüzer havuz, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının önümüzdeki dönemde envantere alacağı platformlara da hizmet verebilecek. 10 bin ton kaldırma kapasitesine sahip yüzer havuz 175,60 metre uzunluğunda ve 35.54 metre iç genişliğine sahip. 1 saat içinde dalabilen havuzda 2 adet elektro hidrolik tip seyyar hareket edebilen vinç bulunuyor.