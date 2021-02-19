Usta oyuncu Toygun Ateş koronavirüsten hayatını kaybetti

Sanat dünyasını yasa boğan haber... Mutasyonlu koronavirüse yakalanan 66 yaşındaki usta oyuncu Toygun Ateş hayatını kaybetti.

Abone ol

Malatya'ya 'Gizemli Köy' filminin çekimi için gelen Toygun Ateş, bir süre önce koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra tedavi gördüğü İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde entübe edilmişti.

Toygun Ateş'in eşi Victoria Kırgız, "Mutasyonlu koronavirüs çıkmış. Böbrekler iflas etmiş. Hem solunum hem de diyalize bağlamışlar." açıklaması yapmıştı.

Hastaneden açıklama

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Kovid-19 enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakımda cihaza bağlı entübe olarak hastanemizde tedavi görmekte olan tiyatro sanatçısı Toygun Ateş vefat etti. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Toygun Ateş 9 gündür hastanemizde tedavi görmekteydi” denildi.

Toygun Ateş kimdir?

2 Haziran 1954'te İstanbul'da dünyaya gelen Toygun Ateş, İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Çok sayıda tiyatro oyununda oynayan Ateş, sinema oyunculuğuna 1976'da ‘Mağlup Edilemeyenler' filminde başladı. O yıldan itibaren 100'den fazla sinema ve dizi filminde oynadı. Seslendirme sanatçısı olarak hem seslendirme yönetmenliği hem çeşitli yapımlar için seslendirmeler yaptı.