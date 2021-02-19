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Yazar Ayşe Kulin: Kara çarşafa da soksalar burada kalmak istiyorum

Yazar Ayşe Kulin, Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalına konuk oldu. Kulin, "Buralardan gitmek istiyor musunuz?" sorusuna, "Beni kara çarşafa da soksalar burada kalmak istiyorum" diyerek yanıt verdi.

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Yazar Ayşe Kulin, Türkiye'de kendini öteki gibi hissettiğini ancak her şeye rağmen ülkeyi terk etmek gibi bir fikre sıcak bakmadığına dair düşüncelerini dile getirdi. Armağan Çağlayan'ın Gör Beni isimli Youtube kanalına konuk olan Kulin, "Buralardan gitmek istiyor musunuz?" sorusuna "Beni kara çarşafa da soksalar burada kalmak istiyorum" sözleriyle yanıt verdi.

"Kendinizi öteki gibi hissediyor musunuz?"

Ayşe Kulin "Sağ olsun Cumhurbaşkanımız bana öteki olduğumu çok hissettiriyor" ifadelerini kullandı.

"Öteki olmak kolay değil, öteki olacaksam kendi yurdumun ötekisi olayım" diyen Kulin, "Kendinizi öteki gibi hissediyor musunuz?" sorusuna ise "Çoğunluğun, benim gibi düşünmediği bir partiyi iktidarda tuttuğu memlekette sağ olsun Cumhurbaşkanım bana çok hissettiriyor" yanıtını verdi. 

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