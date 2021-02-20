Altında düşüş devam edecek mi? Uzmanlardan bomba tahmin

Altının gram fiyatı 3.5 ay içinde 140 liradan fazla geriledi. Bu hızlı düşüşü nasıl yorumlamak gerekir? Hangi faktörler etkili oldu?

Yusuf Topçu: Gram altındaki büyük düşüşü öncelikle Türk Lirası'nın değer kazancı üzerinden yorumlamamız gerekiyor. 8.57’den gerilemeye başlayan Dolar/TL'de şubat ayı itibarıyla 7 TL’nin altında 6.95 TL’ye gelmiş durumdayız. Başlı başına bu gelişme yüzde 25'e yakın bir fark oluşturmakta. Altın fiyatlarındaki hareketin kalan kısmı ise ons altını etkileyen ekonomik, finansal ve politik birçok gelişmenin toplamının bir sonucu.