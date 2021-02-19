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Galatasaray'ın transfer planı ortaya çıktı! 5 isim yolcu

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in transfer planında 5 isimle yolların ayrılması var. Öte yandan yönetim, 4 futbolcuyla birlikte Faloca'yu gönderip bütçeyi aşağıya çekmeyi planlıyor.

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Galatasaray'da Dursun Özbek yönetiminden takımı 65 milyon Euro bütçe ile devralan Mustafa Cengiz 3 senede maliyeti 10 milyon Euro indirebildi. Yeni sezonda 15 milyon Euro'luk bir indirim daha amaçlayan yönetimin transfer planı ortaya çıktı. 

2020-21 sezonunda A Takım'a toplam (futbolcu-teknik heyet maaşları, Florya personel gideri, deplasman masrafı) 55 milyon Euro harcayan Galatasaray 15 milyon Euro tasarrufa gidecek. Yeni sezonda A Takım bütçesi 40 milyon Euro seviyesine çekilecek. 5 milyon Euro garanti paraya sahip Falcao'ya veda edecek sarı-kırmızılılarda 10'dan fazla futbolcunun da sözleşmesi sona eriyor. Kadroda planlanan bu operasyonla bütçede 15 milyon Euro azalma sağlanacak. Falcao'nun parası da yeni transferlere ayrılacak.

İşte sözleşmesi bitecek isimler
Fernando Muslera - 3 milyon 575 bin Euro
Younes Belhanda - 3 milyon 350 bin Euro
Emre Akbaba - 1 milyon 750 bin Euro
Martin Linnes - 1 milyon 400 bin Euro
Marcelo Saracchi - 1 milyon 350 bin milyon Euro
Oghenekaro Etebo 1 milyon 200 bin Euro
Gedson Fernandes - 650 bin Euro
Ryan Donk - 515 bin Euro
Ömer Bayram - 400 bin Euro
Şener Özbayraklı - 7 milyon TL
Emre Taşdemir - 2.2 milyon TL
Halil Dervişoğlu - 3 milyon TL

Muslera kalacak Belhanda'ya yeni teklif
Muslera ücretinde 1 milyon Euro indirime giderek nikah tazeleyecek. 3.3 milyon Euro kazanan Belhanda'ya yönetimin teklifi 1.5 milyon Euro. Yerlilerde 1.75 milyon Euro ile başı çeken Emre Akbaba'ya TL üzerinden yeni anlaşma sunulacak.

4 isim gönderilecek
Kiralık oyuncular Etebo ve Saracchi ile yola devam edilmeyecek, 2.5 milyon Euro kasada kalacak. 1.4 milyon Euro garanti ücrete sahip Linnes ve 7 milyon TL ödenen Şener Özbayraklı da yeni sezonda olmayacak.



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