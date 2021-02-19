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Ramazan Bayramı 2021 ne zaman başlıyor kaç gün tatil?

Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan bu yıl 13 Nisan'da başlayacak. 13 Nisan günü başlayan oruç 12 Mayıs günü son bulacak. 13 Mayıs ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü. 3 gün süren Ramazan Bayramı 15 Mayıs Cumartesi bitecek.

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Müslüman aleminin dini bayramlarından biri olan Ramazan Bayramı bu sene ne zaman araştırması başladı.  Her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanan Ramazan Bayramı 2021 yılında 13 Mayıs çarşamba günü başlayacak. 3 gün sürecek olan bayram 15 Mayıs cumartesi günü sona erecek. Ramazan ayı ise bu sene 13 Nisan Salı günü başlayacak. 

Ramazan Bayramı 2021 yılında mayıs ayında gerçekleşecek. Bayramın birinci günü 13 Mayıs Perşembe gününe denk geliyor. Arefe günü ise 12 Mayıs tarihine denk geliyor.

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

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