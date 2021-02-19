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Bursa merkezli 4 ilde 16 FETÖ şüphelisi yakalandı

Polis ekipleri, Bursa merkezli 4 ile FETÖ operasyonu düzenledi. Operasyonda ByLock kullandığı ve Bank Asya'ya para yatırdığı tespit edilen 16 şüpheli gözaltına alındı.

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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyelerinin tespit edilmesi için soruşturma başlattı.

Ekipler; soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı oldukları, örgüt lideri Fethullah Gülen’in talimatı üzerine Bank Asya’ya para yatırdıkları, örgüt içerisinde ev ağabeyliği, ev ablalığı ile sohbet imamlığı yaptıkları yönünde haklarında ihbar bulunan ve kod adı kullanan 16 şüpheli olduğunu belirledi.

Eş zamanlı operasyon düzenledi
Şüphelilerin adreslerini tespit eden ekipler, teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan takibin ardından Bursa, İstanbul, Kastamonu ve Bitlis’te çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskında aktif görevde bulunan bir öğretmen, bir doktor olmak üzere 16 kişi gözaltına alındı.

Savcılık sorguları sürüyor
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. İlk ifadeleri için emniyete götürülen 16 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılık sorgusu devam ediyor.

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