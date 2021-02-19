2021 kandiller ne zaman Diyanet takvimi hangi günler?

3 ayların başlaması ve Regaip kandilinin idrak edilmesinin ardından 2021 yılındaki diğer kandil günleri araştırılmaya başladı. 2021 dini günler takvimi sorusunun cevabı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sayfasında duyuruldu. İşte 2021 dini günler takvimi...

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Üç ayların içerisinde bulunduğumuz bu tarihler müslümanlar için büyük önem teşkil ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı takviminde 2021 yılı kandil tarihleri yer alıyor. İslam alemi Regaip kandilini ve ardından Miraç, Berat ve Mevlid Kandilini idrak edecek. Peki Kandil günleri ne zaman? İşte 2021 Üç aylar ve dini günler takvimi...

2021 kandil günleri ne zaman:

Müslümanlar için kutsal gün sayılan Regaip, Miraç, Berat ve Mevlid kandilinin denk geldiği tarihler şöyle;

Regaip Kandili: 18 Şubat 2020

Miraç Kandili: 10 Mart 2020

Berat Kandili: 27 Mart 2020

Mevlid Kandili: 17 Ekim 2020