BAE'li bakandan Mustafa Varank'a Türkçe cevap! Ülkede gündem oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın paylaşımına Türkçe cevap veren BAE'nin İleri Teknolojiden Sorumlu Devlet Bakanı Sarah el Amiri, Türkiye'ye uzay çalışmalarında başarılar diledi. Bakan Varank ile BAE'li Bakan Amiri'nin 'uzay keşfi' için tebrikleşmesi BAE basınında geniş yer buldu.

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) İleri Teknolojiden Sorumlu Devlet Bakanı Sarah el Amiri, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a hitaben Türkçe paylaştığı mesajında, Türkiye'ye uzay çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.

Amiri, Twitter hesabından daha önce BAE'yi Mars'a başarılı bir şekilde uydu göndermeleri vesilesiyle tebrik eden Bakan Varank'a cevaben bir açıklama yaptı.

Varank'ın paylaşımına Türkçe karşılık veren Amiri, "Teşekkürler. Uzay araştırmalarının her zaman pek çok keşfe aracılık ettiğine ve kolektif insan anlayışımızı geliştirdiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 2023'te uzaya yapacağı keşif yolcuğunda başarılar dileyen Amiri, "Bu çalışmanın bölgenin uzay araştırmalarına katkı sağlayacağına inanıyorum." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, bugün, BAE'nin "Umut" adı verilen uydusunun 9 Şubat'ta Mars yörüngesine başarılı bir şekilde yerleşmesi vesilesiyle bir tebrik mesajı yayımlamıştı.

Twitter hesabından İngilizce paylaştığı mesajında BAE'yi kutlayan Varank, "Uzaydaki her yeni keşif, uluslararası iş birliğini artırıp dünya barışının çıkarına hizmet ediyor. Üzerinde uzun bir dönemdir çalışılan BAE'nin Umut Misyonu, övülmeye değerdir. Tebrikler" ifadelerini kullanmıştı.

BAE, Mars yörüngesine uydu yerleştiren ilk Arap ülkesi olmuştu.

BAE'de gündem oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) Mars'a başarılı bir şekilde uydu göndermesinden dolayı kutlaması ve buna karşılık BAE'nin İleri Teknolojiden Sorumlu Devlet Bakanı Sarah el Amiri'nin Türkiye'ye uzay çalışmalarında başarı dilemesi BAE medyasında yankı uyandırdı.

BAE merkezli El Beyan gazetesi, iki bakanın sosyal medyada, uzay araştırmaları konusunda birbirini ve ülkelerini tebrik etmesine ilişkin grafikli haber hazırladı.

"Uzay diplomasisi" başlığının kullanıldığı haberde iki tarafın birbirini uzay yolcuğu için tebriklerine yer verildi.

Bakanlar arasındaki diyaloğu haberleştiren bir başka gazete El Haliç oldu. El Haliç de El Beyan gibi "uzay diplomasisi" başlığını seçti.

"Twitter üzerinden uzayı keşfediyorlar''

Abu Dabi hükümetine bağlı, İngilizce yayın yapan The National News gazetesi de Türk ve BAE'li bakanlar arasındaki tebrikleşmeyi sayfasına taşıdı.

Gazete haberinde "Türkiye ve BAE'li bakanlar Twitter üzerinden uzayı keşfediyor" başlığını kullandı.

The National News, haberinin arka planında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023'te planlanan uzay yolcuğu hakkında daha önce yaptığı açıklamalara yer verdi.

BAE'nin ana akım medya kuruluşlarından El İttihad gazetesi de bakanların tebrikleşmesini sosyal medya hesabına taşıdı.

Gazete, her iki bakanın Twitter mesajlarının yer aldığı bir multimedya haberi yayımladı.

"Değerli'' diyalog

BAE'nin Dubai kentinde bulunan Siyaset Bilimi Profesörü Abdulhalik Abdullah, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Varank ile Amiri arasındaki diyaloğu "değerli" olarak tanımladı.

Abdullah, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın BAE'yi Mars'a uydu göndermesi vesilesiyle tebrik ettiğini ve bunun küresel bir bilim olarak kabul edildiğini yazdı.

BAE'li siyaset bilimci, Amiri'nin de Varank'a daha hoş tebriklerde bulunduğunu kaydetti.