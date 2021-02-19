Barış Pınarı Harekatı'yla PKK/YPG'den kurtarılan köyün silolarındaki tahıl bölge halkına dağıtılıyor

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan Suriye'nin Sharakrak köyünün silolarındaki tahılın bölge halkına dağıtılmaya başlandığını duyurdu.

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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Tel Abyad'ın güneyindeki Sharakrak köyünde terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan tahıl silolarındaki ürünlerin, Rusya Federasyonu ile varılan mutabakat kapsamında, bölge halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesi, bölgede güven, huzur ve istikrar ortamının geliştirilmesi için dağıtılmaya başlandığı belirtildi.

Dağıtıma ilişkin görüntüler de paylaşıldı. Videoda, silolardan yüklenen tahılın tartıldıktan sonra dağıtıma götürülmesi yer alıyor.