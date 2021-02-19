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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu arasında sürpriz görüşme! İki talebini iletti

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında sürpriz bir görüşme yapıldığı meydan çıktı. Gazeteci İsmail Küçükkaya, görüşmenin vefat eden eski İBB Başkanı Topbaş’ın cenazesinde gerçekleştiğini ve İmamoğlu'nun Erdoğan'a iki talebini ilettiğini söyledi.

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İBB Ekrem İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan arasında Kadir Topbaş’ın cenazesinde kısa bir görüşme yapıldığı ortaya çıktı. Görüşmeyi gazeteci İsmail Küçükkaya, duyurdu. Küçükkaya, “İmamoğlu, Erdoğan’dan iki talepte bulunmuş” dedi.

Geçtiğimiz günlerde vefat eden Topbaş’ın cenazesinde Erdoğan ile arasında geçen diyaloğu İmamoğlu’nun, kendisine anlattığını belirten Küçükkaya görüşmeden detayları aktardı.

İmamoğlu'ndan iki talep
Küçükkaya’nın aktardığına göre, Ekrem İmamoğlu,  Erdoğan’dan 2 talepte bulundu. İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, “Sizden para istiyor değilim. Ama borçlanma talebimiz var, belediyenin durumunu biliyorsunuz. Borçlanma talebimizi onaylamanızı bekliyoruz. İkincisi de 8 yıldır belediyeye otobüs alınmıyor. Otobüs alımı var lütfen bu konuda yardımcı olunuz.”dedi.

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