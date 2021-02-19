Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan kedili fotoğraf paylaşımı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Regaip Kandili dolayısıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin kürsüsünde yaptığı sohbet sırasında yanında kedinin de bulunduğu fotoğrafını paylaştı.Abone ol
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından bu anı, "Regaib gecesini idrak ettiğimiz Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nden güzel bir hatıra." notuyla paylaştı.
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Foto Galeri Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 'Regaib Kandili' coşkusu yaşandı