Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 'Regaib Kandili' coşkusu yaşandı

BU GECE YAPILAN DUALAR GERİ ÇEVRİLMİYOR

İslam kaynaklarında, Abdullah bin Ömer'in rivayeti ve İmam Şafii'nin aktardığına göre, recep ayının ilk gecesi, cuma geceleri, şaban ayının 15'inci ile ramazan ve kurban bayramlarının gecelerinde yapılan duaların geri çevrilmediği belirtiliyor.