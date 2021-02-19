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Mahkumun ağrıları arttı bir anda fenalaştı! Makatından çıkanlar şok etti

Demirören Haber Ajansı

YUNANİSTAN'da cezaevinden izinli çıkan bir mahkum makatında gizlediği iki cep telefon sonrası ağrılar sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

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Yunanistan’ın Mora (Peloponissos) yarımadasında ilginç bir olay yaşandı. Agios Stefanos hapishanesinden hafta sonu izinle çıkan yabancı uyruklu bir mahkum izin dönüşü koğuşta felanaştı. Kısa sürede ağrıları artan mahkum hastaneye kaldırıldı.  Doktorlar muayene sonucunda mahkuma röntgen çekti. Röntgen sonucuna şaşıran doktorlar, mahkumun makatında iki adet cep telefonu tespit etti. Ameliyata alınan mahkumun gizlediği cep telefonları iki saatlik bir operasyon ile bağırsaklarından çıkarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilen mahkuma soruşturma başlatıldı.

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