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İstanbul'da korkutan patlama! Çevrede güvenlik önlemi aldı

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL'un Beyoğlu ilçesinde öğle saatlerinde pide salonunda meydana gelen patlama vatandaşları korkuttu. Doğalgaz sıkışması sonucu gerçekleşen patlamada bir kadın çalışan hafif şekilde yaralandı.

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Beyoğlu, Kaptanpaşa Mahallesi Yay Geçidi Sokak'ta saat 11.30 sıralarında bir pide salonunun mutfak bölümünde patlama oldu. O sırada mutfakta malzeme hazırlayan Türkmenistan uyruklu Enezhan Orazbaveya adlı kadın çalışan ellerinden ve yüzünden hafif şekilde yaralanırken, iş yerinin kapı ve pencere camları kırıldı.

Doğalgaz sıkışması sonucu meydana geldiği tespit edilen patlamayı duyan çevre esnafının yardımıyla dışarı çıkarılan Orazbaveya, olay yerine çağrılan ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Patlamanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Doğalgaz ekiplerinin gazı kesmesiyle birlikte polis iş yerinde incelemelerde bulundu.  

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