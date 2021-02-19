Yeni Akit yazarı Gülümseyen kadın sporcuları hedef aldı: Batağa sürükleyen eserinizle ‘rezil’ olunuz!

Yeni Akit gazetesi yazarı Ahmet Gülümseyen, kadın sporcuları hedefine oturttuğu yazısında tepki çekecek ifadeler kullandı. Gülümseyen, "İkazlarımıza rağmen güreşen kadın sayısı her geçen gün artıyor, masaya yumruğunu vuran çıkmadı" görüşünü savundu.

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"Yazılı olduğu kadar, sözlü olarak da ‘Müslüman Türk kadınını sözde güreş diye, çirkin oyunun içerisine çekmeyin!’ ikazlarımıza rağmen, bakıyoruz da, güreşen kadın sayısı her geçen gün artmakta." diyen Yeni Akit'çi yazar Ahmet Gülümseyen, "O kadar uyarılarımıza rağmen halen ‘Kardeşim ben kadının güreşmesine karşıyım ve yasaklıyorum’ diyen, masaya yumruğunu vuran çıkmadı. Toplumun gençliğini, sözde spor adı altında ‘rezalet’ batağına sürükleyen eserinizle ‘rezil’ olunuz!.!" ifadelerini kyllandı.

"İşletilen süreç o derece üzücü, rezalet, o derece çirkin ki"

Ahmet Gülümseyen yazısında, şunları ifade etti: Kadınları güreştirme rezaletiyle ilgili duyduklarımızı yazmazsak, Allah bize hesabını sorar düşüncesiyle kalemimize sarıldık. Kadını güreştirme yolunda 20-25 yıl önce başlayan çalışmaların, bırakın çıraklık ve kalfalığı, ustalık dönemini bile çoktan solladığını görüyoruz! Bu satırlarda neleri paylaşmadık ki. ‘Dur’ denilmediği sürece ‘Kitap olur mu acaba?’ demeye kalmayacak, her yeni haberle o kitaplara yeni ciltleri eklenecek gibi gözüküyor; işletilen süreç o derece üzücü, rezalet, o derece çirkin ki. Adına spor diyerek, kadınlara mayo giydirip ülke insanımın o saf, temiz duyguları nasıl suistimal edilebilir ki, halen anlamış değiliz.

"Spor adı altında ‘rezalet’ batağına sürükleyen eserinizle ‘rezil’ olunuz!"

Yazılı olduğu kadar, sözlü olarak da ‘Müslüman Türk kadınını sözde güreş diye, çirkin oyunun içerisine çekmeyin!’ ikazlarımıza rağmen, bakıyoruz da, güreşen kadın sayısı her geçen gün artmakta. O kadar uyarılarımıza rağmen halen ‘Kardeşim ben kadının güreşmesine karşıyım ve yasaklıyorum’ diyen, masaya yumruğunu vuran çıkmadı. Toplumun gençliğini, sözde spor adı altında ‘rezalet’ batağına sürükleyen eserinizle ‘rezil’ olunuz!.!" ifadesini kullandı.