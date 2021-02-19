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Bitcoin durdurulamıyor! Tüm zamanların rekorunu kırdı

Geçtiğimiz günlerde 50 bin dolar barajını aşan Bitcoin, 52 bin 757 dolar değere ulaşarak rekor tazeledi.

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Bitcoin, yüzde 2'den fazla artışla 52.757 dolara yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Geçen günlerde 50 bin dolar barajını aşan Bitcoin 51 bin 259 dolar değerine ulaşmıştı. 

Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla 1.5 milyar dolar değerinde Bitcoin aldığını açıklamıştı. 

Açıklamanın ardından Bitcoin yüzde 14 artarak tarihi zirvesini gördü ve 44 bin 300 dolara ulaşmış, daha sonra da uzun süre 43 ila 44 bin dolar seviyelerinde işlem görmeye devam etmişti.

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