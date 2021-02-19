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Samsun'da koronavirüs riski artıyor! Haritada korkutan değişim

İhlas Haber Ajansı

SAMSUN'da koronavirüs yoğunluk haritasında kırmızı bölgelerin artışa geçmesi endişe yarattı.

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27 Ocak tarihinde risk haritasına bakıldığında kırmızı rengin birkaç nokta ile kısıtlı kaldığı görülüyor. Aradan geçen 20 günlük zamandan sonra 19 Şubat tarihinde risk haritasına bakıldığında ise kırmızı noktaların hızlı bir şekilde artış gösterdiği dikkat çekiyor. 3 hafta önce kırmızı bölgenin neredeyse kalmadığı Samsun'da şuan kırmızı bölgelerin artış göstermesi tedbirlerin önemini bir kez daha vurguladı.

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