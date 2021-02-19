İstanbul'da koronavirüs haritası güncellendi! Son durum ilçe ilçe açıklandı
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını İstanbul'da da etkisini sürdürmeye devam ediyor. Koronavirüs mutasyonu ve aşılama süreci sonrası HES haritası güncellendi.
Koronavirüs tedbirlerinin tavizsiz devam ettiği son günlerde, koronavirüs vaka sayılarında tüm ülkede bir gerileme yaşandı. Bakanlık her gün düzenli bir şekilde Türkiye'deki korona virüs vaka ve ölüm sayılarını vatandaşlarla paylaşıyor. Kovid 19 pandemisiyle mücadelede ise bir sonraki seviye olan aşılama sürecine girildi.
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Bakanlığının vatandaşların hizmetine sunduğu HES kodu hayatın her alanında uygulanmaya devam ediyor. Hayat Eve Sığar uygulamasında HES haritası güncellendi.
İşte İstanbul'da ilçe ilçe son durum...
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Adalar
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Arnavutköy
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