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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut'tan 'Gara' çıkışı: Kınıyoruz

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, 'Gara' katliamıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Her türlü terör eylemi Avrupa Birliği olarak kınadığımız bir eylemdir" vurgusu yaptı.

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Dünya kamuoyundan, PKK'nın asker, polis ve sivil 13 Türk vatandaşını şehit etmesine yönelik tepkiler gelmeye devam ediyor. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, "Her türlü terör eylemi Avrupa Birliği olarak kınadığımız bir eylemdir" sözleriyle olaya tepki gösterdi.

"Ruhu şad olsun"

Tarsus Tarım Kredi Kooperatiflerinde düzenlenen "Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi Bölge Birliği Tanışma Toplantısı"nda konuşan Meyer-Landrut, ailelere başsağlığı dileyerek, "Her türlü terör eylemi Avrupa Birliği olarak kınadığımız bir eylemdir. Mersin'de de bir şehidimiz olmuştu. Ailesine başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun." diye konuştu.

Suriyelilere destek

Meyer-Landrut, Türkiye'nin çok sayıda Suriyeliye ev sahipliği yaptığını anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: Avrupa Birliği olarak 2016'dan bu yana 6 milyar avroluk destek sağladık ve geçtiğimiz sene sonuna kadar bu 6 milyar avronun hepsi sözleşmelerle harcandı. Bizler bu anlamda uluslararası partnerlerimiz ve Türkiye'deki partnerlerimizle mali yardımlar sağlıyoruz. Mültecilerin iş piyasasına entegrasyonları, topluma uyumları, istihdam sağlanması ayrıca öğretmenlerin finansmanı, yeni okulların inşası, sağlık ve koruma alanında ücretsiz destek sağlanması gibi destekler sunuyoruz.

Meyer-Landrut, "Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi"nin önemli olduğunu belirterek, projeyle mültecilerin sürdürülebilir yaşam kaynaklarına ve istihdama erişmelerine imkan tanınacağını anlattı.

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