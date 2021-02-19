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Adana'da kocası odaya kilitleyip dayak attı! Balkondan düşen kadın ağır yaralı

Demirören Haber Ajansı

ADANA'da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen koca, eşine kabusu yaşattı. Odaya kilitlenip eşi tarafından dövülen 20 yaşındaki Fatma isimli kadın, balkondan düşüp ağır yaralandı.

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Sosyal medyada paylaşılan iddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı eşi Şahin tarafından odaya kilitlenerek şiddete uğradığı belirtilen 3 çocuk annesi Fatma isimli kadın, yaşadıkları binanın üçüncü katındaki balkondan aşağı düştü.

Durumu ciddi
Kayınvalidesinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırgan eş ise olayın ardından kaçarken, hastaneye götürülen kadının sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, saldırgan eşi yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarına yansıyan olay, sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu.

Henüz belirsiz
Genç kadının kendisinin mi aşağı atladığı yoksa eşi tarafından mı atıldığı ise henüz belirsizliğini koruyor. 

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