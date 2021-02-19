İran Türkiye'nin Irak'taki operasyonlarından rahatsız oldu milisler bölgeye gönderildi

Türkiye'nin Gara bölgesinde başlattığı "Pençe-Kartal 2" isimli askeri operasyonu İran'ı kızdırdı. Irak medyasında İran destekli Haşdi Şabi'nin 10 binin üzerinde savaşçıyı Sincar'a kaydırdığı haberleri çıktı.

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Türkiye'den giden askerler yaz aylarında İran sınırına yakın Kandil'de sınırdan 15 kilometre derine ilerleyerek 10'dan fazla kontrol noktası oluşturdu ve artık operasyonlar sonrası çekilmeyeceğinin, belli bir süre için bile olsa kalıcı olacağının mesajını verdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) insansız hava araçları ve hava bombardımanları ile varlığını Sincar'a kadar genişletmişken 10 Şubat gecesi Gara bölgesinde başlayan operasyonda da sınırdan 35 kilometre kadar güneye ilerledi.

BBC Türkçe'ye bilgi veren Türk yetkililer, İran'ın bu kez de Gara bölgesindeki ilerleyişten rahatsız olduğunu ve bunun ikili ilişkilere yansıdığını söylüyor.

Kalıcı olmasından endişe ediyorlar

Türk yetkililere göre Tahran, Türk ordusunun, Peşmerge'nin kontrolündeki Gara'nın ardından yine Haşdi Şabi ve PKK ile bağlantılı Sincar Savunma Birlikleri'nin (YBŞ) bulunduğu bölgeye ve Musul'a ilerlemesinden, daha uzun vadede ise buralarda kalıcı olmasından endişe ediyor.

Konuyla ilgili yorum almak için BBC Tükçe servisinin ulaştığı İran Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ise henüz bir dönüş yapmadı.

"Türkiye giderek ABD'ye benziyor" ithamı

Tahran Üniversitesi'nden hükümet politikalarına yakın görüşleriyle bilinen Prof. Muhammed Marandi, "Türkiye'nin gittikçe daha fazla ABD'ye benzediğini; askerini bölgedeki Libya, Suriye, Irak gibi birçok ülkeye gönderdiğini" hatırlatıyor; "radikal grupları da Azerbaycan'a gönderdiğini" iddia ederek "Bu durum İran'ı kaygılandırıyor" diyor.

Irak'ın egemenliğinin ihlâli olarak görüyor

BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Marandi'ye göre bu durum Tahran'ı kaygılandırsa da, Türkiye ile ilişkileri İran için çok önemli. Bu nedenle de tüm bu kaygılar arka planda dile getiriliyor:

"İran hükümeti bu operasyonları Irak'ın egemenliğinin ihlâli olarak görüyor. Ama Türkiye İran için çok önemli bir ülke. Bu nedenle hükümet, bu konuyu Türk hükümetiyle arka planda görüşmeyi tercih edecektir."

Haşdi Şabi'den üç tabur Sincar'a gönderildi

Türkiye'nin Gara bölgesinde başlattığı "Pençe-Kartal 2" isimli askeri operasyonun üçüncü gününde, Irak medyasında ve Kürtçe yayın yapan Rudaw'da, Irak ordusunun sonradan bir parçası haline gelen İran destekli Haşdi Şabi'den 10 binin üzerinde savaşçının Sincar'a kaydırıldığı haberleri çıktı.

Kaydırılan birliklerden birinin komutanı Abbas Ali, Rudaw'a verdiği röportajda "Haşdi Şabi demir yumrukla karşılık verir. Türkiye, PKK veya başka bir grup Haşdi Şabi burada olduğu sürece tehdit oluşturamaz. Burası bizim ülkemiz, o sebeple geldik. Egemenlik sahibi olduğumuz bir ülkede buraya Türkiye nasıl gelecek?" dedi.

Ardından Haşdi Şabi içindeki farklı gruplardan Türkiye'nin operasyonuna yönelik tepki içeren açıklamalar geldi. Asaib Ehlihak grubu Irak merkezi hükümetini "zayıf kalmakla" suçlayarak Türkiye'nin operasyonlarını durdurma çağrısı yaptı.

Hizbullah el Nucayba da Bağdat hükümetini "karşı koymadığı için" eleştirdi ve hükümet bir adım atmazsa Türkiye'nin Ninova (Musul'un başkent olduğu eyalet) ve Sincar'daki olası operasyonlarına karşı kendilerinin harekete geçeceğini duyurdu. Daha önce ülkedeki ABD askerlerine yönelik saldırıları hatırlattı.