Fenerbahçe'den Cengiz Ünder bombası! Emre temasa geçti

Fenerbahçe sportif direktörü Emre Belözoğlu, Leicester City'de forma şansı bulamayan Cengiz Ünder için devreye girdi.

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Takıma katılan yıldızlar ile birlikte şampiyonluğu kazanarak Devler Ligi'ne yıllar sonra merhaba demek isteyen Fenerbahçe'de yıl sonu transfer planı da ortaya çıktı. Altınordu altyapısında kendini göstererek Başakşehir'e transfer olan, burada gösterdiği performans ile Roma'ya transfer olarak gençlere örnek olan genç futbolcu Cengiz Ünder, Fenerbahçe'nin radarına takıldı.

Leicester City'ye satın alma opsiyonu ile kiralanmıştı

Roma'daki ilk döneminde başarılı bir performans sergileyen ancak ilerleyen sezonda takım içinde fazla forma şansı bulamayan Cengiz Ünder, devre arasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'ye satın alma opsiyonu ile kiralanmıştı.

Roma ile temasa geçildi

Sportif Direktör Emre Belözoğlu, Başakşehir'de birlikte forma giydiği İrfan Can Kahveci'yi takıma kattıktan sonra Cengiz Ünder için de harekete geçti. Leicester City'de istediği forma şansını bulamayan Cengiz Ünder için harekata başlayan Emre Belözoğlu, İngiliz ekibinin 23 yaşındaki Milli yıldızın bonservisinin alınmaması halinde oyuncuya Fenerbahçe forması giydirmek için kulübü Roma ile temasa geçti.

İtalyanlar sıcak bakıyor

Roma ile ilk temasın olumlu olduğu yönünde haberler gelirken, yeniden yapılanma sürecinde olan İtalyan kulübün Cengiz'i sezon başı kampındaki performansına göre yeniden kiralama formülünü ciddi şekilde düşündüğü ve oyuncunun uyum sorunu çekmeyeceği Fenerbahçe'ye kiralamaya sıcak baktığı belirtildi.

19 gol 15 asist

Güncel piyasa değeri 23 Milyon Euro olarak belirlenen 23 yaşındaki Cengiz Ünder'in Avrupa kariyerinde şimdiye kadar çıktığı 105 karşılaşmada 19 gol ve 15 asisti bulunuyor.