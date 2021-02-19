MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilmişti! 'Laşer' kod adlı terörist tutuklandı

MİT'in operasyonuyla Irak'ın Sincar bölgesinde yakalanan, terör örgütü PKK'nın sözde lojistik sorumlusu "Laşer" kod adlı İbrahim Parım tutuklandı.

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Irak'ın Sincar bölgesinde yakalanarak 10 Şubat'ta Türkiye'ye getirilen İbrahim Parım, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi. Burada soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Parım, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanan Parım'ın, sorgusunda, örgütte yer aldığı dönemdeki faaliyetleri ile bazı PKK mensupları hakkında bilgi verdiği öğrenildi.

Parım'ın ayrıca hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından da kaydı bulunduğu belirtildi.

Olayın geçmişi: Irak'ın Suriye sınırında yer alan ve PKK/KCK'nın kontrolünde bulunan Ezidi nüfusun yoğun olduğu Sincar'da, 'Laşer' kod adlı İbrahim Parım'ın örgütün sözde 'lojistik sorumlusu' olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilmiş, terörist Parım, düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.

MİT'in enselediği Parım'ın, Suriye Kobani'de yaşanan çatışmaları protesto etmek amacıyla örgüt tarafından 6-8 Ekim 2014'te Van'da gerçekleştirilen sokak eylemlerinde yer aldığı, 2015 yılında ise terör örgütünün kırsal kadrosuna katıldığı belirlenmişti.