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Gaziantep'ten acı haber geldi! 83 yaşındaki adam kurtarılamadı

GAZİANTEP'te dün akşam motosikletin çarptığı 83 yaşındaki İsmail Özdemir'den acı haber geldi. Yapılan müdahalelere rağmen yaşlı adam hayatını kaybetti.

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Kaza, dün akşam saatlerinde Bekirbey Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin bulunduğu sokakta dolaşan İsmail Özdemir'e, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet çarptı. Motosiklet sürücüsü kaçarken, yaralanan Özdemir ise olayı görenlerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Özdemir, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. İsmail Özdemir'in cenazesi, otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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