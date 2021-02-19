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Edirne'de baba oğluna bakmak için dümeni bırakınca şok oldu! Dünyası başına yıkıldı

Demirören Haber Ajansı

EDİRNE'de 29 yaşındaki oğlu Samet Balcı ile balığa çıkan baba Ahmet Balcı, dümeni bırakıp oğluna bakmak isteyince şok oldu. Teknede oğlunu göremeyen baba, denize düşen oğlu için yardım istedi.

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Geçimini balıkçılıkla sağlayan Ahmet Balcı ile oğlu Samet Balcı, bu sabah Sultaniçe köyü limanından denize açıldı. Tekne Boztepe Burnu mevkisine geldiğinda Samet Balcı, teknedeki suyu kovayla boşaltmaya başladı. Dümendeki baba Ahmet Balcı, bir süre sonra motoru durdurarak, oğluna bakmak istedi. Ancak oğlunun teknede olmadığını gördü. Baba, limana dönerek, yardım istedi.

İhbar üzerine Çanakkale ve Enez Sahil Güvenlik ile AFAD, polis ve jandarma arama-kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalara balıkçılar da tekneleriyle destek verdi. Balcı’nın teknedeki suyu boşalttığı kovanın liman açıklarında bulunduğu öğrenildi. Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, Samet Balcı’nın bulunması için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü kaydetti.

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